Mit Beginn der Osterferien beginnen mehrere Straßenbauarbeiten in Menden. So wird in der Woche vom 11. April bis zum 16. April der Kreuzungsbereich Holzener Dorfstraße/Heidestraße, sowie alle roten Asphaltflächen der Bahnhofstraße in Bösperde und der Heidestraße ab der Schützenhalle bis zur Holzener Straße erneuert.

Beginnen wird die Maßnahme im Kreuzungsbereich Holzener Dorfstraße/Heidestraße. Dieser Bereich wird vom Montag bis Mittwoch vollgesperrt. Im Tagesverlauf des Mittwochs wird der Kreuzungsbereich, in und aus Richtung der Provinzialstraße wieder freigegeben. Ab Donnerstag, 14. April, um 18 Uhr bis Samstag, 16. April, um 18 Uhr werden die genannten Straßenabschnitte von der Schützenhalle bis zur Holzener Dorfstraße vollgesperrt werden.

Die Straßensperrungen nehmen großen Einfluss auf den Linienverkehr der MVG und sorgen für den Ausfall einiger Bushaltestellen im Ortsteil Bösperde. Die aktuellsten Infos hierzu sind auf der Homepage www.mvg-online.de zu finden.

Betroffen ist auch die Bäckerei Lintz an der Heidestraße: diese ist zu ihren Öffnungszeiten an Karfreitag und Samstag über die Pfarrer-Wiggen-Straße erreichbar.

Des Weiteren informiert die Stadtverwaltung, dass auch die Straßendecke der Bahnhofstraße in Bösperde im Abschnitt Obergraben bis Dahlbreite noch in diesem Jahr saniert wird. Die Planungen laufen und die Ausführung der Arbeiten wird im Spätsommer erwartet.