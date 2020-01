Menden. Das Familienzentrum Bösperde/Halingen bietet in der kommenden Woche in der Städtischen Kita Bösperde, Bonhoefferstraße 7, zwei interessante Veranstaltung an:

Am Mittwoch, 29. Januar, 14.30 bis 16.30 Uhr, gibt es eine Informationsveranstaltung im Rahmen des Programmes „Mut tut gut“ mit dem Themenschwerpunkt „Wie schütze ich mein Kind vor sexueller Gewalt? Was kann ich tun, um mein Kind zu schützen?“.

Die Selbstbehauptungstrainerin Carmen Kowski und die Kriminaloberkomissarin Petra Zindler werden in der Städtischen Kita Bösperde, Bonhoefferstraße 7, als Referentin interessierte Eltern beraten. Verbindliche Anmeldungen können bis zum 22. Januar unter Tel. 02373/67625 erfolgen.

Ein interkulturelles Kochangebot für Eltern und Kinder findet am Freitag, 31. Januar, von 14.15 bis 16.15 Uhr statt. Heike Schwantge, Agata Sica und Sabrina Wilkens werden gemeinsam mit allen Interessierten gesund, preiswert und lecker interkulturelle Gerichte zubereiten. Um verbindliche Anmeldungen unter Tel. 02373/67625 wird bis zum 24. Januar gebeten.