Interessante Informationen über das abgelaufene Jahr liefert die Statistik des Mendener Standesamtes. Neu in 2020 sind romantische Trauungen im Kaminsaal von Gut Rödinghausen.

Menden. Im abgelaufenen Jahr 2019 schlossen in Menden (Sauerland) 251 Paare die Ehe. Das sind 22 Paare weniger als im Vorjahr. Dennoch lag die Anzahl der Eheschließungen wieder um 10 Prozent über dem langjährigen Mittel. Acht gleichgeschlechtliche Paare gaben sich das Jawort, wovon zwei Paare ihre zuvor schon geschlossene eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt haben.

Der beliebteste Heiratsmonat im abgelaufenen Jahr war der September mit 40 Eheschließungen, gefolgt von Juni mit 31 Eheschließungen. Aber auch der Dezember gehörte mit 24 Eheschließungen und Platz 5 immer noch zu den beliebtesten Eheschließungsmonaten.

42 auswärtige Paare wählten das Mendener Standesamt für ihre Eheschließung, was sicher auch an den flexiblen Eheschließungszeiten liegt. Fast 55 % der Eheschließungen fanden außerhalb der regulären Dienstzeiten des Standesamtes statt. Von diesem Angebot haben auch 31 der auswärtigen Paare gerne Gebrauch gemacht.

Was die Ehenamensbestimmung betrifft, sind die Mendener eher traditionell. 82 % der Paare bestimmten den Namen des Mannes zum Ehenamen und nur knapp 7 % den der Frau. Die übrigen Paare wählten keinen Ehenamen.

Hinsichtlich der Eheschließungsräumlichkeiten erfreut sich das Alte Rathaus weiterhin großer Beliebtheit. So wählten 97 Brautpaare den historischen Ratssaal, um sich dort das Ja-Wort zu geben. Neben seiner Größe, die vielen Hochzeitsgästen Platz bietet, spielt sicher auch das besondere Ambiente des historischen Ratssaals eine Rolle bei der Auswahl der Hochzeitslokation.

Brautpaaren, die ein romantisches Ambiente lieben, kann das Standesamt im neuen Jahr ein weiteres Angebot machen. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten auf Gut Rödinghausen wird auch der dortige Kaminsaal künftig für Eheschließungen zur Verfügung stehen. Der Saal bietet Platz für ca. 60 Gäste.

Da die Räumlichkeiten jedoch in erster Linie für Ausstellungen, Lesungen und Konzerte genutzt werden, ist eine langfristige Terminplanung erforderlich. So ist zunächst vorgesehen, einmal monatlich Eheschließungen auf Gut Rödinghausen durchzuführen. Folgende Termine sind geplant: 2. Mai (nur nachmittags), 13. Juni, 4. Juli, 8. August, 19. September, 10. Oktober und 7. November. An diesen Tagen werden die Eheschließungen ausschließlich auf Gut Rödinghausen durchgeführt.