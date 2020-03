In Menden und Umgebung wurden aufgrund der Gefährdungslage durch das Coronavirus folgenden Veranstaltungen vorsorglich abgesagt.

Die für Freitag, 6. März, geplante Kinder-Uni in Fröndenberg muss ausfallen. Referent Prof. Dr. Mark Schülke von der Fachhochschule Südwestfalen, der schon bei zahlreichen Kinder-Uni-Vorlesungen im Kreis Unna zu Gast war, hat abgesagt. Darauf weist der Kreis Unna hin.

Hintergrund: Die Fachhochschule Südwestfalen hat ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Coronavirus-Fälle empfohlen, Dienstreisen auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken und größere Menschenansammlungen zu meiden.

Eigentlich wollte Prof. Schülke den Kinder-Uni-Studenten anschaulich machen, dass Mathematik nicht nur Kopfrechnen bedeutet oder aus trockenen Formeln und Funktionen besteht. Die für Freitag um 17 Uhr geplante Veranstaltung an der Gesamtschule Fröndenberg, Im Wiesengrund 7 findet nun nicht statt.

Der 35. Eliot Dance (6. und 7. März) des Squaredance-Vereins Witch Hunters Menden fällt wegen der Gefährdungslage durch das Coronavirus aus. Nach Rücksprache mit dem Dachverband und allen Beteiligten so wie den Callern hat sich der Vorstand dazu entschlossen, seine diesjährige Tanzveranstaltung in der Mehrzweckhalle in Schwitten abzusagen.

Da beim Squaredance stets wechselnde Handberührungen stattfinden und Tänzer aus NRW und anderen Bundesländern zu erwarten sind, kann nicht verhindert werden, dass es zu einer weiteren Verbreitung des Virus kommen könnte. Auch unter Einsatz von Desinfektionsspendern etc. wäre nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Infektionsherden kommen könnte.

Der Verein bittet alle Freunde des Squaredance um Verständnis und wird sich bemühen, im September einen Ersatztermin zu finden. Eintrittsgelder werden natürlich erstattet oder behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.

Die Vorstände vom Schützenverein 1959 Menden-Platte Heide und der Ruhrtalbläser trafen sich am vergangenen Montag und beschlossen, das für den 21. März in der Schützenhalle Platte Heide geplante Konzert ausfallen zu lassen. Die Absage wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist vorsorglich, um die Besucher nicht zu gefährden und um eine kurzfristige Absage, welche schwieriger zu bewerkstelligen sein würde, zu vermeiden.

Diejenigen, die schon Karten im Vorverkauf erworben haben, bekommen gegen Rückgabe der Eintrittskarten ihr Geld zurück. Das Konzert der Ruhrtalbläser soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.