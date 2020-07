Vier neue Coronainfektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises: jeweils eine in Balve, Hemer, Lüdenscheid und Schalksmühle. Drei Personen haben die Erkrankung überwunden, davon zwei in Kierspe und eine in Lüdenscheid.

Aktuell sind 40 Männer und Frauen im Märkischen Kreis an Corona erkrankt und stehen unter Quarantäne. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 72 Kontaktpersonen sowie 93 Auslandsrückkehrer.

Heute (28. Juli) nehmen die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises Abstriche in einem Übergangswohnheim in Balve. Bei einer Bewohnerin wurde der Virus labor-technisch nachgewiesen. Ihr geht es gut. Alle übrigen 35 Hausbewohner sowie ihre Kontaktpersonen sind bisher ohne Symptome und stehen unter Quarantäne. Das spiegelt sich allerdings heute noch nicht in der Statistik des Gesundheitsamtes wieder.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkischen Kreis insgesamt 683 Corona-Fälle. 612 Männer und Frauen haben die Erkrankung überstanden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Altena, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Werdohl sind derzeit sechs Kommunen coronafrei.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 10 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 11 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Halver: 4 Infizierte, 32 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 1 Infizierter, 63 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Iserlohn: 20 Infizierte, 131 Gesunde, 21 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 1 Infizierter, 18 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 5 Infizierte, 99 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 34 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 2 Infizierte, 113 Gesunde, 3 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 3 Infizierte, 52 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 3 Infizierte, 12 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Werdohl: 0 Infizierte, 17 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.