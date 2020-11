MENDEN. Stadtwerke Menden stellen auf Selbstablesung der Zählerstände durch die Kunden für die Verbrauchsabrechnung um. Ab dem 14. Dezember erhalten rund 34.000 Haushalte und Gewerbebetriebe in Menden von ihrem heimischen Stadtwerk eine frankierte Zählerablesekarte zugesandt. Der Grund: Die Ableser der Stadtwerke Menden werden zum Jahresende keine persönliche Ablesung durchführen. Diese Maßnahme dient der vorgeschriebenen Kontaktreduzierung zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen und hilft dabei, Infektionsrisiken zu vermeiden.

Alle Energie- und Wasserkunden in Menden erhalten per Post eine Aufforderung, die Zählerstände selbst abzulesen. Der Brief der Stadtwerke Menden enthält ein Anschreiben und eine abtrennbare Zählerkarte. In die Karte ist die jeweilige Zählernummer bereits eingedruckt. Das Anschreiben erklärt in einer bebilderten Anleitung, wie die unterschiedlichen Zählertypen richtig abgelesen werden. Die ermittelten Zählerstände – für Strom, Gas, Wasser oder Wärme – können entweder kostenlos per Rücksendekarte an die Stadtwerke gesandt werden, telefonisch übermittelt werden oder per QR-Code oder per Website Log-in gemeldet werden.

Es wird darum gebeten, die Zählerstände bis spätestens zum 31. Dezember zu melden. Geht die Meldung verspätet oder gar nicht ein, werden die Zählerstände auf Grundlage der zuletzt ermittelten Verbräuche geschätzt. Bei Rückfragen oder für weitere Informationen stehen die Stadtwerke Menden gern zur Verfügung: telefonisch (02373) 169-2313 oder per E-Mail: kunden@stadtwerke-menden.de sowie über die Website www.stadtwerke-menden.de