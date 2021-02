Der Wochenmarkt in Menden muss am morgigen Dienstag, 16. Februar, aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse weiterhin ausfallen. Das gibt die Stadtverwaltung Menden bekannt.



Die Räumung des Marktplatzes vor dem Alten Rathaus gestalte sich aufgrund der Eisschicht unter dem Schnee als schwierig, heißt es von der Verwaltung. Am Freitag, 19. Februar, soll der Wochenmarkt jedoch wieder wie gewohnt stattfinden.