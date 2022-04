Für den Wochenmarkt in der Mendener Innenstadt gibt es rund um das Osterwochenende zwei Anpassungen. So findet der Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus in der Karwoche bereits an Gründonnerstag, 14. April, statt. An Karfreitag gibt es demnach keinen Wochenmarkt.

In der Woche nach Ostern fällt der Wochenmarkt am Dienstag, 19. April, ersatzlos aus. Durch den Feiertag an Ostermontag können die Markthändler keine frischen Waren im Großhandel einkaufen.