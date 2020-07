Wer in der Ferienzeit gezwungenermaßen (Urlaubsstornierung) oder auch gewollt ("hier fühl ich mich sicherer...") seine freie Zeit in deutschen Landen verbringt, braucht gar nicht so weit zu fahren um einmal auszuspannen und etwas anderes zu sehen. Ein Besuch im Dortmunder Rombergpark lohnt sich auch bei bewölktem Himmel.

Die Wege sind breit genug, dass man sich mit Abstand begegnen kann. Spielplätze für die Kleinen sind auch vorhanden. Für den allgemeinen Bummel laden aber auf jeden Fall die verschlungenen Pfade durch die einzelnen "Zonen" ein. Alleine schon die Dünenlandschaft ist zwar klein aber sehenswert. Es fehlt eigentlich nur noch das Meeresrauschen und Möwengeschrei...

Um die nächste Biegung liegt ein gestrandetes Ruderboot...

Foto: K. Rath-Afting

Andere Bereiche zeigen typische Pflanzen aus verschiedenen Kontinenten der Erde. Nicht zu empfehlen ist der "Besuch" des stillen Örtchens an dem großen Spielplatz oberhalb des Würstchen-Grills: Dann lieber etwas weiter gehen und die Notwendigkeit mit einem Café-Besuch (Café Orchidee) ergänzen. Man kann draußen sitzen oder auch Mitgebrachtes am nahen Kleinteich voller Seerosen und bunter Libellen verspeisen. Direkt daneben befinden sich die Pflanzenschauhäuser (Eintritt) um wärmere Klimazonen dieser Erde zeigen zu können. Im Park selber finden auch Veranstaltungen und Führungen statt. Da kann sich jeder im Vorfeld auf der Internetseite rombergpark.dortmund.de schlau machen. Der Park ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet.