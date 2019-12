Der SPENDEN-SPEED hat einen weiteren Sponsor-of-the-Day für den Silvesterlauf von Werl nach Soest.

Ein anonymer Sponsor, sponsert jeden Kilometer mit 2,-€, so das 30,-€ am 31.12.2019 in Spendentopf wandern können.

Der SPEED wird auf der alten B1 alle geben die Spendensumme zu erlaufen.

Vielen Dank für die Zusage!

Suche noch weitere Unterstützer!

Bitte meldet Euch, unter Spenden-speed@gmx.de.

Bei Fragen zum Projekt, erreicht Ihr den SPENDEN-SPEED unter 0171/1972408