Am Sonntag, 10. Juli 2022, hat Tauchlehrer Georg Schürkötter aus Menden seinen 6.000 Tauchgang!

Wann fing Georgs Leidenschaft an?

Georg Schürkötter war in Kanada. Dort tauchte sein Chef und das war der Punkt, wo das Interesse geweckt wurde. Nur das Ganze in Englisch mit den vielen Fachbegriffen…“ Neeee“, dachte sich Georg. Es geht um Sicherheit und daher machen ich es lieber in Deutschland! Also vor gut 26 Jahren hat alles mit einem Schnuppertauchgang angefangen. Das war der Einstig für Georg Schürkötter.

Im Januar 2022 konnten Tipps abgegeben werden, wann Tauchlehrer Georg Schürkötter seinen 6.000 Tauchgang macht. Nun ist es bald soweit: Am 10. Juli 2022 wird er am Morgen im Sorpesee zum 6000 x abtauchen. An diesem Morgen wird auch bekannt gegeben, wer den richtigen Tipp abgegeben hat, wann Georg seinen 6.000 Tauchgang absolviert. Zu gewinnen gibt es einen Taucherrolli/Reiserolli im Wert von ca. 139,-- Euro. An diesem Morgen werde ich dabei sein, um zu fotografieren und berichten.

Als Anhaltspunkt dienten diese Termine:

5.100 Tauchgang 06.08.2018

5.200 Tauchgang 16.10.2018

5.300 Tauchgang 12.06.2019

5.400 Tauchgang 14.08.2019

5.500 Tauchgang 22.12.2019

5.600 Tauchgang 30.07.2020

5.700 Tauchgang 12.10.2020

5.800 Tauchgang 18.07.2021

5.900 Tauchgang 11.12.2021

6.000 Tauchgang ??.??.2022

Hier mein Beitrag zum 5.000 Tauchgang vor 4 Jahren: https://www.lokalkompass.de/menden/c-vereine-ehrenamt/herzlichen-glueckwunsch-zum-5000-tauchgang-an-tauchlehrer-georg-schuerkoetter-aus-menden-am-sonntag-13052018-heute-in-der-sorpe_a893061

Georg ist u. a. auch Übungsleiter im "Aquafitness/Rehasport bei NASS Arnsberg", macht Aquafitness bei der VHS Iserlohn, ist Tauchlehrer beim International Aquanautic Club, gibt Tauchlehrgänge "Tauch-mit-Georg", gibt Rehasport in Menden beim BSG.