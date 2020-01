Der SPEED kann sich freuen, die nächste Zusage ist da!

Anne & Kevin Kallweit spenden pro Kilometer des Neujahrslaufs!

Rockt der SPENDEN-SPEED am Sonntag die Strecke am Phoenixsee fließen weitere 20,-€ in den Spendentopf.

Wertvolle Unterstützung für die Kinderdörfer in Chile.

Danke, für diese tolle Unterstützung!

Suche noch weitere Unterstützer!

Bitte meldet Euch, unter Spenden-speed@gmx.de.

Bei Fragen zum Projekt, erreicht Ihr den SPENDEN-SPEED unter 0171/1972408