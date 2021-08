Die Auszeichnung ist mit 750 Euro dotiert und ist zugleich die Eintrittskarte für die nächste Runde im Wettbewerb um die „Sterne des Sports“. Die DJK SG Bösperde hat sich für die Auszeichnung „Sterne des Sports in Silber“ auf Landesebene qualifiziert.

Der Verein hatte sich bei „Sterne des Sports“ beworben und sofort überzeugt. So überreichten Artur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank, und Martin Weber, Filialdirektor des KompetenzCenters Menden, dem Verein auf seinem Sportplatz an der Holzener Dorfstraße den „Großen Stern des Sports“ in Bronze, die Urkunde sowie das Preisgeld.

Der Sportverein zeichnet sich durch ein vielseitiges Engagement aus, zum Beispiel mit der ersten Digitalen Mendener FIFA-Stadtmeisterschaft oder dem ersten Mendener DJK-Impf-Taxi zu den verschiedenen Impfzentren im Märkischen Kreis. Auch gibt es die 40 ehrenamtlichen DJK-Corona-Supporter, die Botengänge, Einkäufe und vieles mehr übernehmen. Die DJK SG Bösperde, die sich für die Anliegen der Mitmenschen einsetzt, sieht Herausforderungen als Chance zur Verbesserung an. „Mit jeder Herausforderung werden wir stärker“, so Max Wergen, 2. Vorsitzender des Vereins.

Die „Sterne des Sports“ sind der „Oscar des Breitensports“. Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Volksbanken und Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits seit 2004 vergeben. Bei diesem viel beachteten Wettbewerb werden die Sportvereine für ihre sportlichen Leistungen und vor allem für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Dazu zählen beispielsweise besondere Kinder- und Jugendsportgruppen, Programme zur Gesundheitsförderung oder auch Angebote für Schulen und Familien.

Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold ist. Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben Bundespräsident und Bundeskanzlerin im jährlichen Wechsel die Bundessieger persönlich ausgezeichnet. „Wir wünschen dem Verein, dass er auch die Jury auf Landesebene und eventuell auch die Jury auf Bundesebene überzeugt“, so Artur Merz.