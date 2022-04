Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH - NASS

Am Solepark 15 (Navieingabe „Klosfuhr“)

59759 Arnsberg

Vor einiger Zeit sprach mich Tauchlehrer Georg Schürkötter (Tauch-mit-Georg) aus Menden an, ob ich denn nicht mal Lust hätte, zwei seiner Kurse in Neheim im „Nass“ zu besuchen, die er dort gibt. Gestern bin ich mit Georg dann losgefahren aus Menden. Nach ca. 30 Minuten Fahrzeit sind wir in Neheim angekommen, bekamen Schlüssel für die Spinde überreicht, haben uns umgezogen und ab ging es zum neuen Kursbecken, welches Ende 2021 seiner Bestimmung übergeben wurde.

Was erwartete mich? Georg sprach von zwei verschiedenen Kursen:

Aqua Jumping und Aqua Cycling – Davon hatte ich bis dato noch nichts gehört.

Hier nun kurze Erklärungen:

Aqua Jumping – Trainiert wird auf einem kleinen Trampolin. Durch den Auftrieb des Wassers werden alle Bewegungen sanft abgefangen und sind somit gelenkschonend, aber nicht weniger effektiv. Neben der gesamten Muskulatur und des Herzkreislaufsystems werden Koordination und Balance trainiert. Wie auf den Bildern zu sehen, hatten die Damen jede Menge beim Training.

Aqua Cycling ist ideal für Körper und Kreislauf. Da beim Training im Wasser der Widerstand um ein Vielfaches höher ist als außerhalb des Beckens, heißt es: Sie erreichen schneller das gewünschte Trainingsziel bei geringer Belastung. Die Durchblutung der Haut, des Bindegewebes und der Muskulatur wird durch ständige Massagewirkung gefördert. Es tritt eine Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktion ein und es gibt eine schnellere Regeneration nach Verletzungen oder Operationen.

Auch die Damen dieses Kurses hatten sichtlich Spaß. Kein Wunder, denn Georg Schürkötter hatte immer wieder neue, schöne Ideen, die Damen zu motivieren, alles zu geben.

Bilder aus dem Erlebnisbad zeige ich auch. Ein Besuch lohnt sich wirklich.

Wer nun durch die Bilder und den Erklärungen Lust bekommen hat, im „Nass“ einen Kurs zu besuchen und zu buchen, kann dies vornehmen unter https://kurse.nass-arnsberg.de/de/courses/. Und nun viel Spaß beim Anschauen der Bilder.