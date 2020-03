Anfang März, als soziale Kontakte noch erlaubt waren, trafen sich die jungen Judoka des TuS Lendringsen in Dortmund zum Klettern.

Nach einer aufregenden Hinfahrt konnten sie im Bergwerk mit den dortigen tollen Trainern eine etwas neue Art der Bewegung kennenlernen. Aber nicht nur Schüler wuchsen über sich hinaus, sondern auch die Judotrainer fanden Gefallen am Klettern. Es viel fast gar nicht auf, dass die kletterbegeisterte Jugend eigentlich aus einer anderen Sportart kommt. Mit Ehrgeiz und Geschick stellten sich die Judoka den verschiedenen Schwierigkeitsgraden der Kletterwand. Nach einer kleinen Stärkung ließen sie den Tag noch in der Boulderhalle ausklingen und fuhren dann zurück nach Lendringsen.

Die gelungene Abwechslung kam bei allen Beteiligten gut an, sorgte für viel Spaß, aber auch für Muskelkater. "Zu einer Zeit in der wir soziale Distanz wahren, denken wir gerne an diesen Tag zurück", heißt es aus der Judo-Abteilung.