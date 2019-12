Neuer Vereinsmeister 2019 wurde Dirk Kannengießer mit einem Punkteschnitt von 5,1.

Er konnte sich die Krone des Mendener Doppelkopfs von Reinhard Rüberg erobern, der vor dem letzten Spieltag noch weit in Führung lag. Pech hatte am letzten Spieltag auch Wolgang Müller, der vom 2. auf den 4. Platz abrutsche.

Dirk Kannengießer profitierte von einer 82 Runde wobei die Konkurrenten gleichzeitig Federn ließen. So konnte er sich letztendlich mit einem knappen Punkteschnitt von lediglich 0,1 hauchdünn an die Spitze setzen.

An einem gemütlichen Abend mit 12 Spieler an 3 Tischen klang das Jahr harmonisch aus. Alle freuen sich wieder auf den Start am 08.01.2019. Gespielt wird immer Mittwochs ab 19 Uhr in der Stadtschänke "bei Niko" Bahnhofstraße 3 in Menden.

Jeder der gerne mal mitspielen möchte ist herzlich willkommen.

Die Internetseite incl. der aktuelle Rangliste findet ihr hier.