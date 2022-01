Neuer Vereinsmeister 2021 wurde Dirk Kannengießer mit einem Punkteschnitt von 4,9. Er konnte die Krone des Mendener Doppelkopfs bestätigen und machte das Tripel nach 2019 und 2020 perfekt.

Den 2. Platz belegte Burghard Fischer mit einem Schnitt von 1,8, sowie Platz 3 Norman Gores mit 0,8.

Rückblickend auf das Jahr 2021 fanden leider Corona bedingt keine Westdeutschen und Deutschen Einzelmeisterschaft (DEM) statt. Auch die Vereinsmeisterschaft startete quasi erst in der 2 Jahreshälfte.

Alle freuen sich wieder auf den Start am 05.01.2022. Gespielt wird immer Mittwochs ab 19 Uhr in der Stadtschänke "bei Niko" Bahnhofstraße 3 in Menden.

Jeder der gerne mal mitspielen möchte ist herzlich willkommen.

Die Internetseite incl. der aktuelle Rangliste findet ihr hier.