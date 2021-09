Märkischer Kreis. Die Aktion „Stadtradeln“ des Märkischen Kreises hat alle Erwartungen übertroffen: Etwa 2.000 Menschen nahmen teil, legten insgesamt mehr als 428.000 Kilometer zurück und sparten knapp 63 Tonnen Kohlendioxid ein. Landrat Marco Voge zeichnete die Sieger vor der Balver Höhle aus.

Elf Städte und Gemeinden haben in der Zeit vom 18. August bis zum 7. September an der Aktion "Stadtradeln" des Märkischen Kreises teilgenommen – eine Kampagne des Klimabündnisses. Das ehrgeizige Ziel: 20 Tage lang möglichst viele Alltagsstrecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zu meistern. Etwa 2.000 Menschen im Kreis nahmen teil, legten insgesamt mehr als 428.000 Kilometer zurück und sparten so rund 63 Tonnen Kohlendioxid ein, die sie mit Fahrzeugen ausgestoßen hätten.

"Fast 430.000 Kilometer auf dem Rad in nur drei Wochen: eine starke Leistung und ein toller Beitrag zum Klimaschutz", sagte Landrat Marco Voge und ergänzte: "Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Stadtradelns im Märkischen Kreis. Es freut mich sehr, dass sich so viele engagierte Radfahrerinnen und Radfahrer beteiligt und gegenseitig motiviert haben. Das Fahrradfahren ist ein Baustein auf dem Weg hin zu einer vielfältigen Mobilität der Zukunft. Mit unserem Masterplan Radwege und weiteren Maßnahmen bleiben wir im Märkischen Kreis bei diesem Thema am Ball, um den Radverkehr auch zukünftig attraktiv zu gestalten."

Der Landrat nahm am Donnerstag vor der Balver Höhle die Siegerehrung vor. In Iserlohn, Menden und Balve waren die fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs – allein in den drei Städten sind jeweils mehr als 70.000 Kilometer zurückgelegt worden. Die Gewinnerteams im Überblick:

1. Platz: "Beckumer Biker" aus Balve-Beckum mit 20.821 km (150 Euro)

2. Platz: ADFC Menden mit 18.363 km (100 Euro)

3. Platz: "Dead Pedals Society" aus Iserlohn mit 15.698 km (50 Euro)

In der Einzelwertung belegte Thomas Kicinski aus Menden den ersten Platz mit großartigen 2.122 zurückgelegten Kilometern auf dem Rad vor Heinrich Humpert aus Iserlohn (1.937 km) auf Platz zwei sowie Thomas Salmen aus Hemer auf Rang drei (1.571 km). Sie erhielten Gutscheine eines Fahrradgeschäftes.

Jeder Kilometer wurde individuell mittels einer kostenlosen Stadtradeln-App fürs Smartphone gezählt. Mit Hilfe der App lassen sich die gefahrenen Kilometer nachhalten und werden dann automatisch aufs Team-Konto übertragen. Zudem können über die Radar-Funktion der App Meldungen direkt an die Kommune abgegeben werden.

Mit dem Ende der Stadtradeln-Aktion 2021 beginnen bereits die Planungen für eine Neuauflage in 2022. Das Ziel ist, dass sich dann alle Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis an der Aktion beteiligen.