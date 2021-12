SPENDEN-SPEED startet morgen, zum virtuellen Silvesterlauf.

Zum 2. Mal fällt coronabedingt der Silvesterlauf von Werl nach Soest aus.

Aber die Organisatoren, haben einen Homerun organisiert.

Also startet der SPEED, auf seine eigene Strecke.

Start ist um 10.30 Uhr an der St. Vincenz Kirche.

Der Streckenverlauf sieht so aus. Die St. Vincenz Kirche wird über die Bahnhofstr.

verlassen und wir folgen dann der Unteren Promenade.

An der Hönne entlang geht es zur Kläranlage in Bösperde und dann durch das Osterfeld nach Halingen.

Der Wälkesberg ist das nächste Ziel. Von hier geht es zum Gut Scheda und dann zum Campingplatz Ostsümmern.

Nun Richtung Platte Heide, dort ist das Ziel die St. Marien Kirche!

Wer den SPEED unterstützen möchte und damit die Arbeit in den Kinderdörfern in Chile, kann gerne auf folgendes Konto spenden:

Kinderheimstiftung Chile

IBAN: DE13548913000071066703

BIC GENODE 61 BZA

Verwendungszweck: SPENDEN-SPEED -Silvesterlauf-

Bei Fragen spenden-speed@gmx.de oder 0171/1972408

Danke, für die Unterstützung!

Guten Rutsch ins neue Jahr!