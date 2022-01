Der SPENDEN-SPEED ist am Silvestertag, den letzten Wettkampf des Jahres 2021 gelaufen.

Gleichzeitig, war es aber der Start in die neue Spendensaison. Die 15 Kilometer, lange Strecke, führte von der St. Vincenz Kirche in Menden, über die Untere Promenade und den Fahrradweg an der Hönne entlang zur Kläranlage Bösperde.

Hier ging es Richtung Osterfeld und dann nach Halingen. Die Strecke ging dann Richtung Wälkesberg und Gut Scheda. Am Campingplatz Ostsümmern vorbei und dann Richtung Platte Heide.

An der St. Marien Kirche war das Ziel.

Am letzten Tag des Jahres war dies ein sportlicher Abschluss, mit Spaß und Freude am Laufen.

Kein Zeitdruck, einfach laufen und Gutes tun.

Danke, an die Spender, die die neue Spendensaison mit 170,-€ gestartet haben.

So, kann es weiter gehen.

Danke, an meine Fahrradbegleitung und meinen Laufbegleiter!

Ich wünsche allen Sponsoren, Freunden und Unterstützern ein gutes Neues Jahr.

Wer den SPEED unterstützen möchte und damit die Arbeit in den Kinderdörfern in Chile, kann gerne auf folgendes Konto spenden:

Kinderheimstiftung Chile

IBAN: DE13548913000071066703

BIC GENODE 61 BZA

Verwendungszweck: SPENDEN-SPEED -Silvesterlauf-

Bei Fragen: spenden-speed@gmx.de oder persönlich Markus Koerdt 0171/1972408