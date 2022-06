Ich werde am Donnerstag, an der Veranstaltung EXTREM-EXTREM teilnehmen. Dies ist ein Extremmarsch über 156,3 Kilometer mit 3300 Höhenmeter.

Gestartet wird am 23.06.2022, um 16.00 Uhr in Diemelsee-Heringhausen.

Ich habe 48 Stunden Zeit, diese Strecke zu bewältigen.

Eine neue Erfahrung für mich, die ich natürlich für mein Spendenprojekt „Jeder Kilometer zählt für Kinderdörfer in Chile“ in Angriff nehme.

Ich werde durch die Teilnahme, mein Herzensprojekt die Kinderdörfer in Chile unterstützen und damit Pater Raphael helfen. Der Kinder an 5 Standorten in Chile, Kinder aus zerrütten Familien hilft.

Die Kinder erhalten eine Unterkunft, Verpflegung und Betreuung. Die schulische Ausbildung wird gewährleistet, so dass eine Grundlage für ein besseres Leben und die Möglichkeit auf eine bessere Zukunft mit Ausbildung und Beruf gelegt wird.

Freundeskreis zur Unterstützung der Kinderheimstiftung in Chile

Sparkasse Südwestpfalz

IBAN: DE 26542500100030005847

BIC: MALADE 51 SWP

Verwendungszweck: SPENDEN-SPEED EXTREM-EXTREM

Bei Fragen zum Projekt ruft mich, gerne an 01711972408 oder Email an spenden-speed@gmx.de

Danke für Eure Unterstützung!

Ich werde sportlich. Alles geben!