Der SPENDEN-SPEED möchte sich bedanken, für die Unterstützung, in diesem Jahr 2021.

Dieses Jahr war auch für den SPEED, kein einfaches Jahr.

Ich bin aber dankbar, das trotz aller Umstände (ausgefallenen Laufveranstaltungen usw.), der SPENDEN-SPEED sein Versprechen halten konnte und die Kinderheime in Chile weiterhin zu unterstützen.

Im persönlichen Gespräch, hat mir Pater Raphael wieder deutlich gemacht, wie wichtig unsere Unterstützung ist. Besonders in diesem Jahr, war eine besondere Betreuung unter den Hygienmass nahmen, sehr kostenintensiv. Die Spenden werden benötigt um den Kinder aus zerrütteten Familien Nahrung, Kleidung, Verpflegung und schulische Ausbildung zu teil werden lassen.

Die Instandhaltung ein weiterer Kostenpunkt für den die Spenden genutzt werden.

Der SPENDEN-SPEED konnte erfreulicherweise eine Spendensumme von 6106,-€ an Pater Raphael überreichen.

Danke, an meinen Hauptsponsoren Schäfer Transporte Menden und Mendener Bank für 1000,-€.

Danke an die Deutsche Post für die Auszeichnung mit Improving Lives Fund 2020, der mit 1600,-€ dotiert war.

Danke an meine, vielen Spender, die mich bei meinem eigenen Marathonlauf dem 1. Mendener Mai Marathon und bei den virtuellen Läufen unterstützt haben und so eine Summe von 3506,-€ gespendet habe.

Vielen Dank, im Namen der Kinder in Chile!

Eine besondere Spendenaktion, konnte der SPENDEN-SPEED noch mit seinem Triathlonteam SPENDEN-SPEED & Friends mit Thorsten Althoff und Thomas Pätzold im August verwirklichen, wir konnten mit unserem Start in der Leitmecke, über Mendener in Not, die Flutopfer in Menden mit mehr als 2000,-€ unterstützen

Allen Spender, Unterstützer und Freunden des SPENDEN-SPEEDs ein herzliches Dankeschön und ein frohes neues Jahr!

Bei Fragen zum Spendenprojekt ist Markus Koerdt unter spenden-speed@gmx.de oder 0171/1972408 erreichbar! Im Internet auf Facebook und Instergram unter SPENDEN-SPEED.