Menden. Das Stadtradeln biegt auf die Zielgerade ein.

Der Sommer hat es allen am Radfahren Interessierten dieses Jahr nicht leicht gemacht, viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und so Kilometer auf dem Konto gutschreiben zu können. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt zu einer erholsamen Radtour zum Freischütz bei Schwerte am Sonntag, 5. September, ein. Gestartet wird um 10 Uhr am Bahnhof und die Rückkehr ist für 16 Uhr geplant.

Die mittelschwere Tour geht über 54 Kilometer und führt über verkehrsarme Straßen und gut befahrbare Wege. Eine gute Grundkondition und die Beherrschung des Fahrrads sind die notwendigen Voraussetzungen der Teilnahme.

Eine Einkehr im "Spatengarten" des Freischütz ist vorgesehen. Es wird gebeten, ein eigenes Getränk für unterwegs und eine Mund-Nasenmaske mitzubringen.