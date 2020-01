Am Sonntag, 2. Februar, zeigt die Tanzsportabteilung des SV Menden in ihrem Vereinsheim in der Horlecke wieder einmal, wie facetten- und abwechslungsreich moderner Tanzsport heute ist.

Menden. Ein buntes Programm für alle Generationen beginnt um 14 Uhr mit den Darbietungen der „Happy Dancer“. Wie bereits seit vielen Jahren stellen die gehandicapten Tänzerinnen und Tänzer ihr Können unter Beweis. Die Freude und Begeisterung dieser Darbietungen reißen das Publikum immer wieder mit.

Bewegung fördert schon früh die motorische Entwicklung. Das führen die Kinder ab drei Jahren mit Spaß und Begeisterung vor. Die Jüngsten zeigen, dass Tanzen schon in früher Kindheit machbar und förderlich ist. Mitreißend, wie die Kleinen sich präsentieren.

Als nächstens zeigt sich, dass Hip Hop schon mit sechs Jahren Spaß am Tanz ist, wie diese Gruppe vorführt. Sound und Bewegung der „Beat Catcher“, reißt die junge Generation von den Stühlen mit ihren kraftvollen Rhythmen. Ein echtes Erlebnis, die mitreißende, jugendliche Energie einer neuen Generation.

Bewegung zu moderner Musik fördert nicht nur die motorische, sondern auch die neurologische Entwicklung, hält damit fit und wirkt antidementiell bis ins hohe Alter. Bekannt durch Auftritte beim „Mendener Winter“, „Lendringser Frühling“ und etlichen anderen Events führen die Damen der – mittlerweile vier verschiedenen „Fit ab 50“-Gruppierungen ihr Können vor. Hier wird in der Formation getanzt, man braucht keinen eigenen Tanzpartner. Neulinge sind nach wie vor willkommen.

Wer die klassischen Tänze mit Partner bevorzugt ist in der Breitensportgruppe bestens aufgehoben. Bei Cha Cha, Jive, Walzer oder Discofox wird jedem Leistungsstandard Rechnung getragen. Die Paare haben bereits durch Auftritte beim Breitensportturnier ihr Können unter Beweis gestellt. Das ist eine Gruppe, die noch kein Turnier tanzt, aber alle Tänze etwas intensiver trainiert und auch am freien Training mitmacht. Wer dieses Hobby auch so sportlich betreiben möchte, ist bei der TSA an der richtigen Adresse. Einfach einmal zum Probetraining vorbeikommen und mitmachen!

Wie in jedem Jahr ist auch wieder für das leibliche Wohl bestens gesorgt mit Waffeln, Kuchen, belegten Brötchen und passenden Getränken. Neben dem attraktiven Rahmenprogramm bleibt den Besuchern natürlich auch Zeit, sich in Gesprächen über die vielen Angebote der TSA schwarz-weiß zu informieren. Durch das Programm führt die 1. Vorsitzende Tanztrainerin Tatjana Menzel gemeinsam mit Frank Menzel. Ansprechpartner sind auch die zahlreichen anwesenden Mitglieder.

Die Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ wird von 14 bis 17 Uhr in den Vereinsräumen der TSA in der Horlecke 15 in Menden durchgeführt. Selbstverständlich ist der Eintritt wieder frei.