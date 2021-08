Anlässlich des 125jährigen Geburtstags in diesem Jahr hatte der TB Bösperde am Samstag, den 21.8.21 zur Teilnahme an 1. TBB-Menschenkickerturnier auf dem TBB-Faustballfeld aufgerufen. Es folgten 13 Mannschaften dem Aufruf des TBB und es waren nicht nur Bösperder Mannschaften.

Bei allerbestem Wetter spielten die HBL-Kicker (Schützenverein), die Frankophilen (Freunde Maroeuil), DJK-Alte Herren, DJK-Senioren (DJK Bösperde Fussball), Llucmajor (Bösperder Kegelverein), die Jungs aus Menden, Sonntagskicker, das Überraschungsteam, SG Hemer (alles auswärtige Mannschaften) sowie die drei TBB-Abteilungen, TBB-Faustballelten, TBB-Faustballer und der TBB-Er und Sie Gruppe um die ersten drei Plätze. Der sportliche Ehrgeiz fehlte bei dem Menschenkickerturnier natürlich bei keinem Team, wobei der Fun-Faktor im Vordergrund stand.

Nach einem langen Turniertag mit 28 Begegnungen konnten die Jungs aus Menden vor der SG Hemer und den TBB-Faustballer den Turniersieg für sich verbuchen. Alle drei Erstplatzierten erhielten Preise.

Die Teilnehmer verweilten noch coronagerecht in gemütlicher Runde auf dem Faustballfeld.

Für die Verantwortlichen und die Helfer des TBB war das aber nur die erste Kraftanstrengung des Wochenendes, denn am Sonntag ging es mit Salasa Kinderjahrmarkt auf dem Faustballfeld und in der Sporthalle ab 11 Uhr weiter. Es warteten eine Hüpfburg, viele tolle Mitmachaktionen im turnerischen spielerischen Bereich auf die kleinsten Besucher, sowohl auf dem Faustballfeld und auch in der Sporthalle. Höhepunkt waren die drei Vorstellungen des Kinderzauberers Sascha Lange. Mit einer liebevoll gestalteten Show ließ er die anwesenden Kinderherzen höherschlagen. Zum Abschluss erhielt jedes Kind einen Turnbeutel, der eine kleine Überraschung beinhaltete. Die Erwartungen der TBB-Verantwortlichen an die TBB-Kinderveranstaltung, trotz aufwendigem Hygienekonzept, wurde bei weitem übertroffen. Wir wollten auch hier anlässlich unseres 125jährigen Jubiläum den Kindern in den nicht ganz einfachen Zeiten eine Veranstaltung, natürlich unter Coronauflagen, bieten, erklärt ein zufriedener TBB-Chef Markus Eckert. Nicht unerwähnt lassen, darf man die Tatsache, dass die Veranstaltung aus dem Fördertopf des Landes NRW „Neustart miteinander“ unterstützt wurde und dadurch in diesem Umfang möglich war.