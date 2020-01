Menden. Zahlreiche Vereine sammeln in Menden Altpapier über Straßensammlungen. In diesem Zusammenhang weist die Stadt Menden darauf hin, dass der Zweckverband für Abfallbeseitigung zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. März 2020 den Sammelorganisationen einen deutlich höheren Zuschussbetrag als bisher, und zwar in Höhe von 19,15 Euro je Tonne Altpapier gewährt.

"Es wird darauf hingewiesen, dass das Datum des Wägescheins entscheidend ist für die Höhe des Zuschusses", heißt es weiter in der Pressemitteilung der Stadt Menden.

Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, bei entsprechender Marktlage - wie zurzeit - bei den Annahmestellen zusätzliche Erlöse auszuhandeln.