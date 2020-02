Bunt geschmückte HBL-Schützenhalle wartet wieder auf bunt verkleidete Gäste

Feiern, Tanzen und Freunde treffen bei LIVE Musik mit der Showband "Schlussakkord" und das am besten in bunten Kostümen, garantiert ohne Büttenreden und ohne Programm, das verspricht der Schützenverein HBL 1857 seinen Gästen wieder zu Karneval.

„Wir freuen uns alle auf diesen besonderen Abend am 22. Februar“, sagen Jürgen Wiggeshoff und Frank Auer vom Vorstand der Schützen von Holzen-Bösperde-Landwehr. Die Vorbereitungen seien längst angelaufen.

Der Publikumsmagnet ist am Samstag wieder die heimische Showband „Schlussakkord“. Sie verspricht dem Publikum ab 19.59 Uhr so einzuheizen, dass die Halle kocht. Und was in den Vorjahren gelungen ist, sollte auch diesmal kein Problem sein. Denn diese Band spielt ausschließlich live: Ohne Samples oder mitlaufende Tonspuren gibt es einen Hit nach dem anderen, was eben das Besondere an Bösperde ist.

Der Vorverkauf für den HBL-Karneval ist gestartet – bei Tabak Semer, der Mendener Bank und die Rille. Ab dem kommenden Montag sind die begehrten Tickets auch in der Halle an der Bahnhofstraße in Bösperde zu haben – und dann immer montags von 18.15 bis 19 Uhr.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 8,00 Euro und ist ab 18 Jahre. Sollte es bis zum 22.02.2020 noch Restkarten geben, sind sie ab 19.30 Uhr an der Abendkasse für 9,00 € zu haben.