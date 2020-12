Originelle Weihnachtsgeschenke – das gewaltpräventive Sicher-Stark-Sorglos-Paket für die ganze Familie: „So schützt Du Dich richtig!“ und der Film „Starke Kinder können sich wehren!"

Weihnachten steht vor der Tür. Die Suche nach einem passenden Geschenk gestaltet sich immer schwierig, vor allem, wenn Eltern den hohen Anspruch haben, sowohl etwas Attraktives als auch Nützliches zu schenken. Das gewaltpräventive Familien-Sorglos-Paket „So schützt Du Dich richtig“ mit 4 CDs vom Sicher-Stark-Team bietet beides: Kindgerechte Geschichten sorgen für kurzweilige Hörerlebnisse. Beim Zuhören lernen sowohl Erwachsene als auch Kinder, wie sie sich im Alltag richtig schützen können. Auf diese Art kann auch der Weihnachtsmann vor Kindesmissbrauch, Gewalt, Mobbing, Internetgefahren, Entführung und Übergriffen schützen.

Um Eltern und Kinder sicherer zu machen und zu schützen, hat das Sicher-Stark-Team ein umfangreiches Familien-Sorglos-Paket für die Weihnachtszeit entwickelt. Außerdem gibt es einen neuen Film, mit dem Titel:

"Starke Kinder können sich wehren!"

Das hochqualifizierte, multidisziplinäre Expertenteam setzt sich seit Jahren gegen Kindesmissbrauch, Entführung, Mobbing, Gewalt und einen sicheren Umgang mit mobilen Geräten ein.

Die Sicher-Stark-Veranstaltungen für Kinder laufen jeden Tag in ganz Deutschland.

Weihnachtsmann schützt vor Kindesmissbrauch

Der Weihnachtsmann macht Kinder sicher und stark!

Weil die Sicher-Stark-Organisation nicht überall rechtzeitig vor Ort helfen kann, wurde das umfangreiche Familien-Sorglos-Paket mit der CD „So schützt du dich richtig!“ für Kinder und dem Elternhörbuch „Achtung! Starkes Kind!“ sowie einer Sicherheits-CD mit konkreten Hilfestellungen zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung entwickelt. Beide Hörbücher geben Tipps, Tricks und Anregungen zum Schutz der Kinder im Alltag – vom Verhalten in der eigenen Wohnung, wenn niemand zu Hause ist, bis hin zum Verhalten auf offener Straße und im Internet. Der neue Film zeigt Kinder in gefährlichen Situationen und wie sie sich richtig verhalten sollen.



Neuer Film „Starke Kinder können sich wehren!"

Eltern erfahren anhand vieler schlüssiger Beispiele, wie sie ihrem Kind durch ihre Erziehung (Selbst-)Sicherheit vermitteln.

Für Inhaber, Vorstände oder Geschäftsführer, die ein originelles Weihnachtsgeschenk für Kunden suchen, werden handsignierte Hörbuchpakete angeboten. Ab einer Bestellung von 20 Familien-Sorglos-Paketen ist ein Weihnachtspaket gratis.

Hörproben von den CDs und von den neuen Filmtrailern können gratis im Sicher-Stark-Shop angeschaut werden.

Hintergrund:

Die Sicher-Stark-Initiative steht für eine der führenden Non-Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention, für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Experten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu dem sensiblen Bereich des Kinderschutzes geht. Mit gemischtgeschlechtlichen, pädagogisch geschulten Präventionstrainern führt das Sicher-Stark-Team in ganz Deutschland Sicher-Stark-Kurse für Kinder durch und leistet somit seinen Beitrag zum Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch. Bekannt geworden ist Sicher-Stark durch viele Fernsehbeiträge und Hörfunkberichte. Über 500.000 Kinder, Eltern und Fachkräfte haben bereits an den Präventionskursen teilgenommen.

