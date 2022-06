Endlich ist es wieder soweit: In Hüingsen wird es nach der Corona-Zeit wieder ein Schützenfest am letzten Wochenende im Juni geben.

1962: Gerhardt Schulte & Anneliese Rinsche.

Der Vorstand hat beschlossen, dass man zunächst statt an drei Tagen mit einem zweitägiges Schützenfest vom 25. bis 26. Juni wieder starten wird.

1972: Anton Rinsche & Maria Rinsche.

„Erst hatte uns Corona fest im Griff, nun kam der Ukraine-Krieg seit Februar 2022 hinzu und die wirtschaftlichen Folgen sind immer noch nicht absehbar. Aus diesem Grund haben wir uns nach reiflicher Diskussion im Vorstand entschlossen, das Schützenfest in diesem Jahr auf 2 Tage zu begrenzen. Wir wissen alle, dass der Schützenfestmontag auf unserer herrlichen Vogelwiese immer ein Höhepunkt ist. Doch dieses Jahr wollen wir somit am Sonntag nach dem Umzug unser Vogelschießen dort durchführen und auch lange an einem Sonntag draußen mit euch feiern“, so Martin Schulte, Vorsitzender des BuSV Hüingsen.

Königspaare des BUSV Hüingsen:

2019-2021 König: Stefan & Katja Krutmann

Jungschützenkönig: Felix Wieck & Louisa Schulte

(Beide Königspaare waren für 3 Jahre im Amt)

Programm Schützenfest

Samstag, 25.06.2022

Das Schützenfest beginnt um 19.30h mit der Kranzniederlegung am Hüingser Ehrenmal unter Begleitung des Lürbker Spielmannszug. Danach beginnt das Schützenfest mit den Bollerschüssen und dem Marsch zur Schützenhalle, wo die Begrüßungen und ein Dämmerschoppen unter musikalischer Begleitung der Schützenkapelle Oesbern stattfindet. Hierzu sind das ganze Dorf und alle Gäste herzlich eingeladen.

Sonntag, 26.06.2022

Um 10.30h startet das Frühschoppenkonzert mit der Schützenkapelle Oesbern. Hierbei wird es wieder ein herausragendes Musikrepertoire geben, das von den Musikoffizieren gestaltet wird. Um 13.30 startet dann schon der große Festzug unter Beteiligung befreundeter Vereine bis zum Hüingser Wappenbaum und der Parade vor der Kirche. Um 15.30h beginnt das Vogelschießen auf der Vogelwiese mit den Jungschützen und ab 17.30h das große Vogelschießen. Danach erfolgen die Proklamationen und Begrüßungen der Gäste auf der Vogelwiese. Es soll ein schöner und langer Abend auf der Vogelwiese werden.