MENDEN. Am Freitag, 27. August, von 17 bis 22 Uhr läuft alles auf der Mendener Fashion Night unter dem Motto von Giorgio Armani “Eleganz heißt nicht aufzufallen, sondern im Gedächtnis zu bleiben“.

Dabei präsentieren insgesamt fünf ansässige Boutiquen sowie ein Friseur ihre stylischen Neuheiten

für den kommenden Herbst und Winter.

Der großzügige Laufsteg auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus, mitten im Herzen der Stadt, bietet in traumhafter Kulisse ideale Bedingungen für die abwechslungsreichen Darbietungen der Modespezialisten.

Schnell reservieren

Organisiert wird die Veranstaltung wieder von dem StadtMarketing Menden in Zusammenarbeit

mit dem Salsa Menden. „Im letzten Jahr ist die Modenschau mega gut angekommen und war in

kürzester Zeit ausgebucht“, so Jenni Gröhlich als Organisatorin vom StadtMarketing Menden.

„Deshalb haben wir für dieses Jahr das Programm um ein paar Präsentationen erweitert“.

In diesem Jahr gibt es mit dem Lauf von Engel & Rabauken direkt um 17 Uhr auch schicke Modetrends für die Kleinen. Weiter geht es dann ab 18 Uhr mit ‚Brunhilde Rieber Mode‘ und anschließend mit Häkel- und Strickmoden von der ‚Textilerie Hamer‘. Auch das erst seit letztem Jahr in Menden ansässige Modelädchen ‚Dies & Das‘ ist mit von der Partie. Am Ende dürfen sich die Besucher noch von den stylischen Frisuren des Haarsalons Sommer inspirieren lassen sowie

von den trendigen Highlights des Modeladens La Tienda.

Musikalisch begleitet werden die Läufe durch DJ Martin Wiggeshof. Ab 20 Uhr übernimmt dann

der beliebte und hochkarätige Sänger und Musiker aus Iserlohn, Jens Dressman, die Unterhaltung

der Besucher mit Live-Musik.

Auf dem Marktplatz stehen zusätzliche Tische für die Gäste bereit. Für die nötige Hygiene ist

ebenfalls gesorgt. Bewirtet wird nur an den Tischen und mit ausreichend Abstand. Eine Reservierung

ist in der Zeit von 17 bis 22 Uhr ist durchaus empfehlenswert. An den Tischen werden hochwertige

Weine und weitere Getränke serviert. Neben dieser Möglichkeit stehen selbstverständlich

auch die ansässigen Gastronomen mit ihren kulinarischen Angeboten zur Verfügung.

"Wir freuen uns auf einen Abend mit Mode, Musik und gute Laune“, so das Team vom StadtMarketing Menden. Für Reservierungen bitte eine E-Mail mit dem Vermerk ‚Menden Fashion Night‘ an info@salsamenden.de.