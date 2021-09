Heidi Friedrich fährt mit den Fans der Telenovela "Rote Roten" am Donnerstag, 14. Oktober, wieder zu den Drehorten nach Lüneburg. Die Busfahrt startet um 6 Uhr am Fröndenberger Busbahnhof (Lidl). In Kamen kann zugestiegen werden.

Die Fahrt kostet je nach Teilnehmerzahl etwa 50 Euro inklusive Mittagessen und Eintrittsgelder.

Anmeldungen nimmt Heidi Friedrich entgegen unter Tel. 0177 9288067