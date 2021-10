Am Samstag, dem 2. Oktober, wird ab 11 Uhr wieder ein „Frühstück international“ angeboten, diesmal unter dem Glasdach und einem Pavillon am Haus der Begegnungsstätte Treff Alt Menden, An der Stadtmauer 33. Wer Freude an einem interkulturellen Austausch hat, ist eingeladen und kann auch eigene Beiträge zu einem vielfältigen Frühstück mitbringen.

Grundsätzlich gilt für alle Besuche im Treff Alt Menden die 3-G-Regel der Coronabestimmungen.

Nachdem die ehrenamtlichen Mitarbeiter ihre Hilfe für Migranten wegen der Coronabeschränkungen lange Zeit überwiegend nur telefonisch, digital oder lediglich in Einzelbegegnungen anbieten und durchführen konnten, sind seit Ende August die Türen auch für Gruppen wieder geöffnet. Es finden zurzeit zwei verschiedene Treffs, der Frauentreff am Montag zwischen 17 und 19 Uhr, und der offene Treff für alle Interessierten freitags zwischen 10 und 12 Uhr statt.

Die Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler wird dienstags zwischen 16 und 18 Uhr angeboten. Am selben Tag gibt es auch eine Gesprächsrunde für Azubis, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VHS-Kurse und anderer Sprachkurse sowie für alle, die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache benötigen, und zwar zwischen 18.15 und 20 Uhr.

Im Treff Alt Menden steht ein coronagerecht eingerichteter Raum mit Lüftungsgerät und Glastrennwänden auf den Tischen zur Verfügung.

Für diese ehrenamtliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Unterstützung – besonders bezüglich der Sprachanwendung – brauchen, werden noch Interessierte als mögliche Mitarbeiter gesucht.