Endlich: Der älteste Schützenverein der Stadt Menden lädt am kommenden Wochenende zum Schützenfest ein.

Beim Mendener Bürger-Schützen-Verein beginnt das Fest traditionell mit dem Exerzieren und Geck-Schießen am Freitag, den 24. Juni.

Am Samstag, 25. Juni, folgt mittags der Festzug durch die Mendener Innenstadt und das Königspokalschießen mit den befreundeten Schützenvereinen.

Der frühe Abend startet mit dem Zapfenstreich im Park der Wilhelmshöhe und endet mit dem Schützenabend auf und rund um die Wilhelmshöhe. Auch die Band Soundpark ist wieder dabei.

Bevor dann am Sonntag, den 26. Juni, mit dem Vogelschießen um die neue Königswürde das Schützenfest des MBSV seinem Höhepunkt entgegenfiebert, feiert der Verein den Schützengottesdienst in der Pfarrkirche St. Vincenz um 11.00 Uhr. Musikalisch gestaltet wird dieser Gottesdienst vom Musikverein Helden, der seit Jahrzehnten den Verein mit seinem 50-köpfigen Ensemble hervorragend unterstützt.

Die Vorsitzenden Heinz Freis, Michael Franke, Tobias Huckschlag und Oberst Tobias Franke bedanken sich beim amtierenden Königspaar Herbert und Ute Pantel, die mit viel Begeisterung vor fast drei Jahren den Königsschuss erlebt haben. Der gleiche Dank gilt auch dem Vizekönigspaar Theodor und Katharina Gantenbrink und den Damen und Herren des Hofstaates, die den Verein in dieser langen Zeit Jahren hervorragend vertreten und sehr viel Spaß hatten.