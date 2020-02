Es regnete in Strömen, doch das störte die HBL Gäste nicht im Geringsten. Kaum waren die Türen zur HBL Halle geöffnet, füllte sich die Halle in Bösperde mit Jecken jeden Alters. Der Einlass war ab 18 Jahre.

Wie die Bilder zeigen, wurden sehr schöne und aufwändige Kostüme präsentiert. So traf sich in der Halle und vor der Theke ein buntes Völkchen, was in kürzester Zeit in ausgezeichneter Stimmung feierte.

Für die gute Unterhaltung sorgte wieder die Showband „Schlussakkord“ und das natürlich live! Die Tanzfläche war immer voll und die Halle kochte immer wieder auf!

Für das leibliche Wohl der Gäste und Thekenmannschaft sorgte die Fleischerei und Partyservice Christian Rafalcik und sein Team.

Das muss als grobe Beschreibung an dieser Stelle ausreichen, zur eigenen Inaugenscheinnahme und Feiern, wird es mit Sicherheit im nächsten Jahr Karneval wieder die Gelegenheit geben. Garantiert ohne Büttenreden und ohne Programm, das verspricht der Schützenverein HBL 1857 seinen Gästen wieder zu Karneval Samstag 2021.

Allen Gästen herzlichen Dank und wir würden uns freuen, euch auf unserem Schützenfest vom 04.- 06. Juli 2020 begrüßen zu dürfen. Auch dann gibt es Samstag- und Montagabend ab 21.30 Uhr natürlich wieder LIVE Musik zum Tanzen, feiern und Freunde treffen. Auf euch wartet dann die Showband “Flashlight Partyband“.

Bildergalerie: https://hbl1857.wordpress.com/2020/02/24/hbl-karneval-wieder-bunt-und-ausgelassen/