HBL Mitgliederversammlung am 10.09.2021

Am Freitag, den 10. September 2021, findet beim Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr um 20.00 Uhr die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Die Schützen wollen an diesem Abend in der HBL-Schützenhalle mit Wahlen zum Vorstand und Beirat die Weichen für die Zukunft und Arbeit im neuen Jahr festlegen.

Besonders stolz sind die HBL Schützen auf ihre langjährigen Mitglieder, die durch die abgesagten Schützenfeste 2020/2021, nicht geehrt werden konnten. Das wird an diesem Abend nachgeholt. Alle aktiven Schützen kommen daher in Uniform.

Satzungsgemäß wurden die Mitglieder zu dieser Versammlung über ein Post-Mailing im Juli 2021 eingeladen. Nach Durchführung der Regularien lädt der Vorstand seine Mitglieder mit Damen zu einem fröhlichen und unterhaltsamen Abend in die Schützenhalle ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Der Einlass und Sitzordnung ist corona-konform und es gilt die 3G Regel, geimpft, genesen oder getestet mit Zertifikat, nicht älter als 24 Stunden.

Der Vorstand würde sich freuen, wenn neben den aktiven Schützen auch viele passive Mitglieder der Einladung folgen würden.