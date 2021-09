Am Freitag, 10. September 2021, fand beim Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e.V. die Mitgliederversammlung statt, die durch die Pandemie nicht, wie gewohnt, im Februar 2021 stattfinden konnte. Vorsitzender Stefan Lorke konnte an diesem Abend neben dem amtierenden Königspaar Carsten und Birgit Kissing, mit Ihrem Hofstaat, Ehrenmitglieder, rund 140 Personen und den Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr Bösperde in der HBL-Schützenhalle begrüßen. Der Einlass und die Sitzordnung wurden mit Absprache der Stadt Menden corona-konform gestaltet.

In der Funktion als Schriftführer berichtete Peter Hölzer letztmalig über das vergangene Geschäftsjahr, in dem fast alle geplanten Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten, bevor er zum stellvertretenden Vorsitzenden von den Mitgliedern gewählt wurde. Trotz Ausfall der Hallervermietungen konnte der 1. Kassierer Frank Auer einen zufriedenen Kassenbestand der Versammlung vorlegen. Die Kassenprüfer bescheinigtem dem Kassierer eine einwandfreie Kassen- und Buchführung und Johannes Kespohl beantragte gleichzeitig die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Gemäß der Satzung standen Vorstandswahlen an und Jürgen Wiggeshoff stellte sich als 2. Vorsitzender nicht mehr zur Wiederwahl. Vorsitzender Stefan Lorke dankte Jürgen Wiggeshoff für seine hervorragende Arbeit im Vorstand und unterstrich sein persönliches Engagement im Verein und das damit verbundene Schützenwesen. Jürgen Wiggeshoff wurde dann von der der Sammlung zum Ehrenvorstandsmitglied gewählt.

Peter Hölzer, bisheriger Schriftführer, wurde einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt. Sein Nachfolger wurde Hendrik Gödde aus der 2. Kompanie. Stefan Lorke dankte Peter Hölzer für seine Arbeit und freut sich mit Peter Hölzer einen Stellvertreter zu haben, dem das Schützenwesen sehr am Herzen liegt. Hendrik Gödde dankte Lorke für seine Bereitschaft, sich zukünftig im Vorstand einbringen zu wollen. Aus dem Beirat stellte sich David Urbainczyk, 2. Kompanie, zur Wiederwahl. Alle Wahlen wurden mit einem lang anhaltenden Applaus in den Reihen er Mitglieder und Gäste begleitet.

Bereits in der Mitgliederversammlung 2020 wurden Major Martin Dodt und Offizier Dirk Niermöller zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihnen wurde an diesem Abend die Ehrennadel überreicht.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt und gleichzeitig geehrt wurden für 2021 die Offiziere Andreas Koschick, Jörn Paschedag und Michael Kampe sowie Kassierer Frank Auer.

Besonders stolz sind die HBL Schützen auf ihre langjährigen Mitglieder, die durch die abgesagten Schützenfeste 2020/2021, nicht geehrt werden konnten. Viele von Ihnen folgten der persönlichen Einladung zu diesem Abend.

Musikalisch wurde der Abend vom Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr Bösperde unter der Leitung von Peter Klatte gestaltet. Die Bewirtung übernahm die 2. Kompanie unter der Leitung von Hubertus Gödde. Nachdem der Vorsitzende Stefan Lorke die harmonische Mitgliederversammlung beendet hatte, saß die Schützenfamilie noch einige Stunden gemütlich zusammen.