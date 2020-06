HBL Schützen starten in die Corona-Schützensaison ohne Exerzieren

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am heutigen Samstag hätten wir HBL Schützen wieder gerne mit Ihnen unsere Schützensaison mit dem traditionellen Exerzieren eröffnet. Aus bekannten Gründen wird leider nichts daraus.

Wir halten auch in der Corona-Zeit an Brauchtum und Tradition fest und haben in gewohnter Weise das Schaufenster der Bäckerei Lintz in Bösperde mit dem amtierenden Königspaar Carsten und Birgit Kissing, sowie der Jubelkönigpaare und viele anderen Königspaare dekoriert:

65-jähriges Jubiläum: 1955 Josef Sommer (verstorben) und

Frau M. Harnischmacher (verh. Böckelmann)

60-jähriges Jubiläum: 1960 Josef Harnischmacher (verstorben) und

Thea Henkemeier (verstorben)

50-jähriges Jubiläum: 1970 Alfred Zimmermann und

Ehefrau Sofia (verstorben)

40-jähriges Jubiläum: 1980 Walter Frost (verstorben) und

Regine Sommer

25-jähriges Jubiläum: 1995 Heribert Wiemann und

Ehefrau Hildegard

HBL-Königspaar Carsten und Birgit Kissing danken im Namen des SV HBL 1857 e. V. Andreas Lintz für die Bereitstellung seines Schaufensters im Herzen von Bösperde und unserem Ehrenoffizier Klaus Frese mit Gattin Marga, die auch dieses Jahr die Gestaltung des Fensters übernommen haben.

Und der Vogel mit HBL-Maske fehlt natürlich auch nicht…..

Schauen Sie sich das Fenster an und bleiben Sie gesund – wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder.

Ihre HBL Schützen