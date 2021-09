HBL Schützen trauern um Werner Weber

Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 hat ein beliebtes Ehrenmitglied verloren. Werner Weber verstarb kurz nach Vollendung seines 73.Lebensjahres am Samstag, 28. August 2021.

Mit 19 Jahren trat er 1967 dem Schützenverein als Mitglied bei.1970 wurde Werner Weber aktiver Offizier in der dritten Kompanie. Der Orden des Sauerländer Schützenbundes für besondere Verdienste wurde ihm 1999 verliehen. In seiner aktiven Zeit im Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e. V. wurde er 2010 darüber hinaus zum Hauptmann befördert und zugleich zum Ehrenoffizier ernannt. 2016 erhielt er schließlich den Vereinsorden des Schützenvereins für den auch seine hervorragende Tätigkeit im Vorstand als Pressesprecher von 1974 bis 1978 hervorzuheben ist.

Sein unermüdlicher Einsatz in der Schießsportgruppe und darüber hinaus sein Engagement für Tradition und Brauchtum, bei der Kameradschaftspflege, dem Gemeinwohl, was weit über sein Vereinsleben hinaus ging, bleiben unvergessen. Sein Rat war bei vielen Arbeiten und Entscheidungen immer gefragt. Die Schützen sind Werner Weber zu großem Dank verpflichtet.

In diesen Tagen gilt das Mitgefühl der Schützen aus Bösperde besonders seiner Familie. Vorstand, Beirat und Offizierscorps treffen sich in Uniform am Dienstag, 07. September 2021, um 13.45 Uhr zur Beisetzung auf dem Kath. Friedhof in Bösperde, um Werner Weber die letzte Ehre zu erweisen.