HBL Schützen trauern - Willi Wittfeld verstorben

Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e. V. hat ein beliebtes Ehrenmitglied verloren. Willi Wittfeld aus Bösperde verstarb am Freitag, 09. Oktober 2020, im Alter von 84 Jahren.

Bereits mit 14 Jahren trat er 1950 dem Schützenverein als Mitglied bei und war seit 1957 aktiv in der 3. Kompanie.1982, nach 25-jähriger aktiven Zeit, wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Von 1976 bis 1987 war Willi Wittfeld stellvertretender Kompanieführer der 3. Kompanie und wurde dadurch 1976 zum Hauptmann befördert. Die Würde zum Ehrenoffizier erlangte er 1996. Der Orden des Sauerländer Schützenbundes für hervorragende Verdienste wurde ihm 1995 verliehen. Von 1963 - 1989 war Willi Wittfeld Vorsitzender der Schießgruppe, an deren Gründung 1963 er maßgeblich beteiligt war. Die Aufsicht beim Schießen übernahm in erster Linie Willi Wittfeld als erfahrener Offizier selber.

Sein unermüdlicher Einsatz für Tradition und Brauchtum, bei der Kameradschaftspflege, dem Gemeinwohl, was weit über sein Vereinsleben hinaus ging, bleiben unvergessen. Sein Rat war bei vielen Arbeiten und Entscheidungen immer gefragt. Die Schützen sind Willi Wittfeld zu großem Dank verpflichtet.

In diesen Tagen gilt das Mitgefühl der Schützen aus Bösperde besonders seiner Familie. Auf Wunsch seiner Familie findet die Beerdigung von Willi Wittfeld im engsten Familienkreis statt. Sein Wirken bleibt unvergessen.