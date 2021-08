Peter Hölzer, Schriftführer und Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes wurde auf der der Kreisdelegiertenversammlung des Kreisschützenbundes Iserlohn am 18.08.2021 in der Schützenhalle Hüingsen zum Kreisgeschäftsführer gewählt. Die Mitglieder des Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e. V. gratulieren herzlich und sind für das Engagement von Peter Hölzer vor Ort aber auch im Kreisschützenbund Iserlohn dankbar.

Seine Karriere im Schützenverein HBL 1857 e. V. zeichnete sich bereits 1993, mit 12 Jahren, ab, als er in der Jungschützenabteilung und damit auch in der Schießsportgruppe aktiv wurde. Seit 1997 ist Peter Hölzer offizielles Mitglied und wurde bereits vor 20 Jahren, im Jahre 2001 in das Offizierscorps gewählt. Ab diesem Datum war Peter Hölzer stellvertretender Leiter der Jungschützenabteilung, deren Leitung er von 2003-2005 inne hatte. Zu dieser Zeit übernahm er auch im Kreisschützenbund Iserlohn e. V. das Amt des stellvertretenden Kreisjugendsprechers und von 2006 bis 2011 das Amt des Kreisjugendsprechers. 2007 wurde Peter Hölzer zum stellvertretenden Schriftführer in seinem Heimatverein HBL 1857 e. V. gewählt, wo er dann ab 2008 das Amt des Schriftführers übernahm und seit dem im geschäftsführenden Vorstand nicht mehr wegzudenken ist.

Seit 2010, bis zur kürzlich stattgefundenen Kreisdeligiertenversammlung, war Peter Hölzer stellvertretender Kreisgeschäftsführer und mit dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers aus persönlichen Gründen kommissarischer Geschäftsführer des Kreisschützenbundes Iserlohn. Für sein unermüdliches Engagement wurde Peter Hölzer 2006 der Orden für Verdienste und 2012 der Orden für besondere Verdienste des Sauerländer Schützenbund (SSB) verliehen. 2011/12 war Peter Hölzer Schützenkönig in seinem Heimatverein, 2012 Vize-Kreiskönig des Kreisschützenbundes Iserlohn und 2014 gelang ihm die Würde des Vizekönigs auch bei HBL zu erringen. Im Jahre 2013 erhielt Peter Hölzer die Investitur in die Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa.

Auf der Generalversammlung des Schützenverein HBL 1857 e.V., zu der alle Mitglieder schriftflich für den 10. September 2021 bereits eingeladen wurden, wird Peter Hölzer den Mitgliedern als stellvertetender Vorsitzender vorgeschlagen. Seine Wahl gilt als sicher. Peter Hölzer: "Das Schützenwesen liegt mir sehr am Herzen! Ich freue mich auf meine Herausforderungen!"