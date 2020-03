Der Verein „Mendener in Not“ bekommt täglich neue Anfragen von Bedürftigen, deren Zahl aufgrund der Corona-Krise immer mehr zunimmt. Grund genug, sich für unsere bedürftigen Mitmenschen zu engagieren. Hier sind besonders die gefragt, die in dieser unsicheren Zeit über ein gesichertes Einkommen verfügen.

Deswegen haben sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen des Kollegiums des Gymnasiums an der Hönne entschieden, monatlich den Verein „Mendener in Not“ mit einer Spende zu unterstützen.

"Ziel ist es, auch andere Berufsgruppen oder Bürgerinnen und Bürger für unser Projekt zu gewinnen, deren Einkommen ebenfalls gesichert ist oder die finanziell in der Lage sind, bedürftige Mitmenschen zu unterstützen", hofft das Kollegium auf weitere Unterstützer.

Mit einem monatlichen Spendenbetrag bereits von 10 Euro (oder mehr) können 50, 100 oder mehr „Mitmacher“ den Verein und damit in Not geratenen Mendenern helfen.

Konten

Kontoverbindung des Vereins „Mendener in Not“:

 Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden:

IBAN: DE54 4455 1210 1800 0728 68

 Märkische Bank:

IBAN: DE14 4506 0009 0108 8550 00

 Mendener Bank:

IBAN: DE 42 4476 1312 0000 0060 60