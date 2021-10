Am vergangenen Sonntag, 3. Oktober, hatte der BuSV Hüingsen in die Schützenhalle eingeladen und bot endlich wieder Schützenmusik an, die man so lange vermisst hatte. Dank der hervorragend besetzten Oesberner Schützenkapelle mit ihrer Dirigentin war es ein Musikschmaus den hervorragenden Musikstücken zu lauschen.

Die gut 300 Gäste dankten der Kapelle mit langandauernden Beifällen und erfreuten sich bis zum späten Nachmittag an diesem Tage. Es war ein kurzweiliges Programm und Dank der netten Bewirtung durch die Thekenmannschaft und den Partyservice „Bims“ aus Eisborn war der Tag der Deutschen Einheit auch ein großer Erfolg für die Zusammengehörigkeit und das Gemeinwesen im Dorf. Als Gäste kamen auch Besucher aus Lendringsen, Bösperde und der Lürbke. Im Rahmen des Konzerts wurde aber auch an die Hochwassergeschädigten vom Juli gedacht.

Aufgrund der Verbundenheit vom Hüingser Schützenoffizier Tim Döbel, der dort ehrenamtlich auch mit Stiefeln und Schüppe seine Wochenenden verbringt, um im Ort Dernau zu helfen, wurde spontan eine Spendensammlung veranlasst und am Ende des Konzerts würden 1100 Euro gesammelt, die wiederum direkt an den Ort Dernau überbracht werden, um Aufbauhilfe zu leisten.

Der BuSV Hüingsen hat bis zum 1. Dezember auch ein IBAN- Konto DE49447613120330308200 eingerichtet, wo unter dem Verwendungszweck: „Dernau“ noch weiter gespendet werden kann und diesen Spenden direkt der Bevölkerung zu gute kommen und persönlich überbracht werden.