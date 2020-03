Das sehr erfolgreiche Weihnachtskonzert des Hüingser Revival Chors ist sicherlich schon einige Zeit her. Es wurde fleißig gespendet und ein großer Teil davon wird sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Aus organisatorischen Gründen konnte die Übergabe der Spende an die Bieberschlümpfe erst vor kurzem erfolgen. Die Vorsitzende der Bieberschlümpfe, Petra Homberg, nahm den Scheck über 350 Euro im Rahmen einer Chorprobe dankbar an und freut sich über das Engagement des Chores. Dem Hüingser Revival Chor ist es sehr wichtig, dass seine Spenden da ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden - vor Ort.

Die Bieberschlümpfe sind seit fast 40 Jahren in Lendringsen und den angrenzenden Stadtteilen aktiv und sehr vielfältig engagiert. Petra Homberg: „Wir sind eine Gruppe Eltern mit behinderten und nicht behinderten Kindern und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Teilhabe aller an der Gemeinschaft zu gestalten.“ Außerdem betreut sie mit ihren 10 bis 15 rein ehrenamtlichen Helfern bedürftige, alte, kranke und schwache Menschen. Menschen, die alleine sind und keine nahen Angehörigen haben oder diese nicht in der Nähe wohnen. Auch Alleinerziehende werden von den Bieberschlümpfen betreut „Wir bringen die regelmäßigen Sach- und Lebensmittelspenden persönlich zu den Menschen, erledigen bei Bedarf auch Einkäufe oder Besorgungen. Wir nehmen uns Zeit - und ein kleiner Plausch bei einer Tasse Tee oder Kaffee gehört immer dazu“, so Petra Homberg. Die Mitglieder des Hüingser Revival Chores planen schon weitere Spendenaktionen mit und für die Bieberschlümpfe.