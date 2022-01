Menden. Die Evangelische Kirchengemeinde Menden führt von Mittwoch, 19., bis Dienstag, 25. Januar, eine Kleidersammlung zugunsten der Von-Bodelschwinghschen-Stiftungen Bethel durch. Neben sauberer Kleidung werden auch gut erhaltene Tisch- und Bettwäsche, Kissen und Federbetten, paarweise gebündelte Schuhe sowie Handtaschen und Plüschtiere gesammelt.

Damit die Kleiderspenden entsprechend verwertet und der Erlös den vielfältigen diakonischen Aufgaben Bethels zu Gute kommt, ist es wichtig, nur gut erhaltene Kleidung zu spenden. Die Container am Paul-Gerhardt-Haus, Platte Heide (Parkplatz) und an der Heilig-Geist-Kirche (Parkplatz am Kindergarten) sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Briefmarken für Bethel können im Gemeindebüro abgegeben werden.

Handzettel mit den entsprechenden Informationen sowie Kleidersäcke liegen in den Predigtstätten der Kirchengemeinde und im Gemeindebüro bereit. Informationen über Bethel erhält man auch unter www.brockensammlung.de.