Menden. Anfang November finden in allen Bistümern Nordrhein-Westfalens die Wahlen zu den Kirchenvorständen und Pfarrgemeinderäten statt.

Christen, die sich in ihrer Gemeinde engagieren möchten, aber nicht genau wissen, was bei der Mitarbeit im Kirchenvorstand auf Sie zukommt, sind herzlich zur Teilnahme an einem Informationsabend eingeladen. Hier werden alle Fragen rund um die Wahl am Samstag, 6., und Sonntag, 7. November, beantwortet.

Zu Beginn der Veranstaltung gibt es Informationen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Kirchenvorstehenden. Anschließend berichten amtierende Kirchenvorstandsmitglieder über ihre bisherige Arbeit und ihre Motivation. Am Ende bleibt Zeit für Fragen und den gemeinsamen Austausch.

Zur Auswahl stehen folgende Termine: Dienstag, 31. August, im Pfarrheim Sankt Josef in Lendringsen oder Donnerstag, 2. September, im Pfarrheim Sankt Maria Magdalena in Bösperde.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung im Katholischen Stadtbüro unter Tel. 02373/2060 oder stadtbuero@pv-menden.de wäre für die Planung hilfreich, ist aber keine Voraussetzung.