Am Freitag, 24. September, findet weltweit der Globale Klimastreik statt. Zum ersten Mal beteiligt sich auch FridaysForFuture in Menden. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Battenfelds Wiese in Menden um 11.30 Uhr.

"Zwei Tage vor der Bundestagswahl werden wir zahlreich auf die Straße gehen und eines ganz deutlich machen - wir brauchen jetzt eine konsequente Klimagerechtigkeitspolitik!", macht Julius van der Burg, Aktivist bei FridaysForFuture Menden, klar. “Egal welche Koalition nach dem 26. September regieren wird, wir werden um jeden Preis dafür kämpfen, die globale Klimaerhitzung auf 1,5°C zu begrenzen. Klimagerechtigkeit muss das wahlentscheidende Thema werden, wir haben keine Zeit mehr, um die Klimakrise abzuwenden, daher brauchen wir jetzt endlich einen Politikwandel."

"Wir machen die Bundestagswahl zur Klimawahl und Klimaschutz zum wahlentscheidenden Thema”, erklärt auch Bryan Asemota, Aktivist bei FridaysForFuture Menden. “Viele von uns können bei der kommenden Wahl nicht einmal mitwählen. Obwohl wir am längsten unter den Folgen politischer Entscheidungen zu leiden haben, können wir diese nicht durch Wahlen mitbestimmen. Daher bleiben uns nur Demonstrationen und andere Aktionen, um unseren Kampf für eine nachhaltige und gerechte Zukunft in die Politik zu tragen. Es geht um unsere Zukunft. Es geht darum, ob wir in 30 Jahren noch einen Planeten haben, auf dem wir alle leben können, oder ob wir mitten in die Klimakrise und damit in das 2. große Massenaussterben steuern.”

Die Demonstration beginnt auf dem Parkplatz “Battenfelds Wiese”. Von dort aus geht es durch Menden, wo die Gruppe gegen 13.30 Uhr am Rathaus ankommen wird. Hier soll es eine

Endkundgebung mit Redebeiträgen und klimapolitischen Beiträgen geben.