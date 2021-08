MENDEN/HEMER. Zufrieden blicken die KUK mal hier-Initiatoren um Janine Bauer und Jörg Wallmeier auf die sieben Veranstaltungen zurück, die seit dem 17. Juni rund um Menden eine Mischung aus Information und Kultur geliefert haben. Immer mehr und auch immer wieder andere Menschen fühlten sich angesprochen und wollten mehr wissen – zum Thema Klima, Natur und Verkehr, haben sich auch mit verschiedenen künstlerischen Bearbeitungen der unterschiedlichen Themenschwerpunkte auseinandergesetzt.

Positive Wirkung des Waldes

Die ganzheitlich heilsame Wirkung von Dr. Wald stellte Viola Ohly am Limberg in den Vordergrund: „Nehmen Sie sich Zeit, nach 20 oder 30 Minuten stellt sich die positive Wirkung des Waldes ein.“ Der Klimaschützer der Arnsberger Bezirksregierung Adrian Mork erklärte den ökologischen und ökonomischen Wert des Waldes auf der angedachten Trasse in der Waldemei: „Es gibt immer noch keine Maschine, die den Wald ersetzen kann“, als Wasser- und CO2-Speicher, als Klimaanlage, als Verhinderer von Bodenerosion.

Besonders eindringlich: der Vortrag von Dr. Wolfgang Dennhöfer, der im Dannenröder Forst 250 Jahre alte Buchen zu retten versuchte und auf der Platte Heide über seine Erfahrungen sprach. Er stand in der Morgendämmerung mit alten Anwohnern und jungen Aktivisten vor hohen Zäunen mit Stacheldraht, dahinter eine Reihe bewaffneter Polizisten, gefolgt von Wasserwerfern; das alles Maßnahmen, um die Baumaschinen, die den Wald roden sollten, vor denen zu schützen, die die Schönheit ihrer Heimat erhalten wollten.

Landwirtschaft braucht Boden

Die Flächenversiegelung war das Hauptaugenmerk von Friedrich Ostendorff, der in Oesbern deutlich machte, dass Landwirtschaft ohne Boden keine Nahrungsmittel produzieren kann. In Fröndenberg ging es im Himmelmannpark um eine Verkehrspolitik, die Mensch und Klima gut tut. Dr. Heiner Monheim zeigte auf, wie überflüssig Autobahnen wären, wenn Güter auf der Schiene transportiert würden, der Öffentliche Nahverkehr unkompliziert benutzt werden könnte. In Schwitten brachte Dr. Udo Engelhardt 30 Jahre Klimaforschung auf den Punkt: „Eine Welt, ein Klima, eine letzte Chance.“

Fest mit Musik

Die Chance, diesem begehrten Redner zu lauschen, bietet KUK mal hier am kommenden Samstag, 28. August, 18 Uhr, vor dem Alten Rathaus in Mendens Mitte. Schon in Schwitten unterstrich er den Wert solcher Initiativen und kommt gern, um Interessierten fundiertes Wissen zum Thema Klimaschutz zu liefern. Denn Hintergrund für das Engagement für eine Region ohne weitere Autobahn ist der Schutz des Klimas. „Wir müssen handeln, und zwar jetzt!“ betonen Janine Bauer und Jörg Wallmeier.

Anders als bei den bisherigen KUK mal hier-Veranstaltungen steht am Samstag ab 18 Uhr der Spaß im Vordergrund. Claudia Mölle hat ein Stück mobile Autobahn gefertigt, das vorm Alten Rathaus zu Grabe getragen wird. Der Trauerzug wird von Blasmusik begleitet, die Beerdigung erfolgt mit gereimter Grabrede, Klageweiber sorgen für ordentliches Gejammer. Den Rahmen für die Beisetzung bildet die Wiederbelebung einer Legende: Jan Janßen, Klaus „Awalla“ Mundus, Frank Potrafky, Bodo Schulte und Martin Smith sind erneut Congregati, kommen zusammen, um zu musizieren - für eine klimafreundliche Zukunft. Die Herren sind seit ihrem Abschiedskonzert im vergangenen Jahrhundert im Café O, heute Café Arte, nur unwesentlich gealtert, was beweist, dass Spaß bei Musik und Gesang jung hält.

Und auch diese Gelegenheit bietet das KUK mal hier-Fest: eine Klimaschutzversion von „Bella Ciao“ zum Mitsingen. Wem das an Kultur im Dienst der Natur nicht reicht: Die Künstler, die KUK mal hier begleitet haben, tauchen mit einigen Objekten unter den Arkaden des Alten Rathauses auf. Außerdem gibt’s zum Ausklang des Abends auf großer Leinwand: den KUK-Film, das Landwirte-fürs-Klima-Video, und Impressionen aus 7 Aktionstagen der vergangenen KUK-Wochen. Alles in Allem – beste Unterhaltung. Das alles „kostet“ lediglich Interesse.

Spendenkonto

Die Petition gegen den Weiterbau der A46 finden Interessierte unter www.giga46.info