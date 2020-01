Hoch hergehen wird es bei der Herrensitzung der MKG Kornblumenblau, die am Freitag, 21. Februar, um 19.11 Uhr im Zelt am Neuen Rathaus in Menden stattfindet.

Menden. Es gibt natürlich die für eine solche Sitzung üblichen Männerwitze, es werden aber auch einige Highlights geboten, die es in sich haben. Den Einstieg macht „deä Müllmann“. Zunächst bekannt geworden im gesamten rheinischen Gebiet, ist er jetzt auch bis ins Sauerland nach Menden vorgedrungen.

Der nächste „Redner“ ist wegen seiner markanten rauchigen Stimme sicher einigen Besuchern der bisherigen Herrensitzungen bekannt. Er hat bei Auftritten in Düsseldorf, Köln und Menden bereits mehrfach gezeigt was er drauf hat. Mit seinen Geschichten mitten aus dem Leben wird „Manni der Rocker“ die Herren garantiert gut unterhalten.

Musikalisch gibt es natürlich auch etwas auf die Ohren. „Karneval let´s rock“ ist das Thema von „de Drömmeplköppe“ und „Marry“ wird die Männer mit ihrer Gesangsshow sicher mitreißen und zum melodischen Mitsingen animieren. Damit die kurzen Pausen zwischen den einzelnen Programmpunkten nicht zu langweilig werden, wird eine Tänzerin zeigen wie rhythmisch Tanzen aussehen kann. Karten kann man auf der Homepage der MKG www.mkg-kornblumenblau.de direkt im Ticketshop ordern oder unter einer der dort angegebenen Telefonnummern bestellten. Einlass in das Zelt ist ab 18 Uhr.