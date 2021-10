Die MKG Kornblumenblau hat sich entschieden die kommende Session 2021/2022 so normal wie möglich durchzuführen, soweit Corona dies ermöglicht. Dazu gehört natürlich, als erste Veranstaltung, das „Hoppeditzerwachen“ am Donnerstag, 11. November. Es findet um 11.11 Uhr an der Bahnhofstraße an der „Mendener Mühle“ statt. Die Jecken der MKG Kornblumenblau werden mit karnevalistischer Musik und Gesang mit Sicherheit dafür sorgen, dass der Hoppeditz dem Mühlengraben entsteigt.

Die nächste Veranstaltung ist die Prinzenproklamation am Samstag, 20. November, ab 19.11 Uhr, auf der Wilhelmshöhe in Menden. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Das neue Stadtprinzenpaar wird an diesem Abend proklamiert, umrahmt von einem abwechslungsreichen Programm mit Musik und Tanz. Die Karten können auf der Homepage der MKG Kornblumenblau (www.mkg-kornblumenblau.de ) reserviert werden. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Hinweise.

Auch für zwei weitere Veranstaltungen gibt es bereits Tickets.

Die Damensitzung ist am Samstag, 29. Januar, in der Menden Arena, Industrieweg 2. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, Programmbeginn ist um 18.11 Uhr. Eine Karte kostet 18 Euro. Es wird wieder ein unterhaltsames Programm geboten. Die Karten können auf der Homepage der MKG Kornblumenblau (www.mkg-kornblumenblau.de ) reserviert werden. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Hinweise.

Die zweite Veranstaltung findet im Zeltkarneval vom 24. Februar bis zum 1. März statt. Es ist die Herrensitzung am Freitag, 25. Februar. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 19.11 Uhr und die Eintrittskarte kostet 18 Euro. Das Programm ist facettenreich und dürfte den Geschmack der reinen Männerrunde treffen. Die Karten können auf der Homepage der MKG Kornblumenblau ( www.mkg-kornblumenblau.de ) reserviert werden. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Hinweise.

Bei allen Veranstaltungen wird die dann gültige Corona-Schutz-Verordnung beachtet.