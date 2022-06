Menden. Ein mit viel Liebe gestalteter Festplatz der Kolpingsfamilie Halingen lud am Samstag, 11. Juni, zum Spielen, Basteln und Verweilen ein. An acht Stationen konnten die Kinder an der Märchenrallye teilnehmen. Weitere Attraktionen waren der Schminkstand, eine große Hüpfburg und Bastelangebote. Für das leibliche Wohl mit sommerlichen Kindercocktails, Kaffee, Waffeln und Kuchen sorgte die Kolpingsfamilie Halingen. Die Kolpingjugend lud zum Abschluss des Festes in die Kinder- und Jugenddisco ein. Ein weiteres Highlight an diesem Nachmittag war die lange geplante Baumpflanzaktion an der Kirche.

Pure Freude war in den Gesichtern der Kinder zu sehen, als sie am Sponsorenlauf rund um die Halinger Kirche teilnahmen. Damit unterstützten sie das Anliegen der Kolpingsfamilie, Hilfsmöglichkeiten für Kinder aus der Ukraine zu schaffen. Auch alle Erwachsenen zeigten sich erfreut, gemeinsam mit den Kindern zu feiern.

In den Sommerferien sammelt die Kolpingsfamilie wieder „Fahrradkilometer“ zum Umweltprojekt des Diözesanverbandes. Hierzu gibt es nähere Informationen auf der Homepage der Kolpingsfamilie.